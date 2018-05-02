Более 40 человек пропали без вести после пожара в Бразилии

Более 40 человек числятся пропавшими без вести в результате пожара в высотном доме в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом сообщает телеканал Globo.

На основании реестра проживающих в упавшем здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести, — передаёт канал.

Возгорание произошло в ночь на вторник, 1 мая, позже здание обрушилось. Огонь перекинулся на соседний дом, однако вовремя был потушен, пишет life.ru

По предварительным данным, пожар возник из-за ссоры между семейной парой, которая готовила на огне, используя спирт в качестве топлива. Женщина толкнула мужа, когда тот подливал спирт в огонь, после чего одежда обоих загорелась. Сами виновники спаслись.