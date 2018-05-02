Воры на велосипеде обокрали ювелирный бутик в Париже

Группа злоумышленников сумела на велосипеде вывезти из ювелирного магазина в центре Парижа украшения на сумму 300 тысяч евро.

По данным издания, ограбление бутика на улице Сэн-Пэр произошло в ночь на понедельник. Злоумышленники взломали дверь и собрали значительное число колец, подвесок и браслетов, прежде чем сработала сигнализация, пишет РИА Новости.

Как пишет газета, воры в спешке покинули бутик, поэтому оставили "все свои инструменты" на месте преступления. "Однако они не забыли свою добычу на сумму около 300 тысяч евро", — сообщили изданию источники.

С места преступления воры скрылись на велосипедах, сумев увезти на них украденные украшения. "Данный вид транспорта, безусловно, позволил им остаться незамеченными", — поясняет газета. По данным издания, такой оригинальный способ передвижения парижские воры уже использовали во время ограбления в октябре 2016 года американской звезды Ким Кардашьян.

Правоохранительные органы французской столицы ведут расследование произошедшего.







