Охрана Тимати устроила потасовку в аэропорту

В московском аэропорту во время посадки на рейс до Алма-Аты один из пассажиров и два охранника рэпера Тимати устроили потасовку.

Охранники музыканта посчитали, что пассажир проявляет чрезмерное внимание к Тимати, в результате чего прижали мужчину к стенке. После этого вспыхнула небольшая потасовка, пишет life.ru

Инцидент произошёл в автобусе, доставлявшем пассажиров к борту воздушного судна, сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник.