ВОЗ: Ежегодно из-за загрязнения воздуха в мире умирают 7 млн человек

Семь миллионов человек ежегодно умирает от болезней, вызванных загрязнением воздуха. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Новые данные ВОЗ показывают, что девять из десяти человек дышат воздухом, содержащим повышенные уровни загрязнителей, и, согласно последним оценкам, семь миллионов человек умирают ежегодно вследствие загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений, — говорится в пресс-релизе, опубликованном организацией.

Подавляющее число таких смертей, более 90 процентов, приходится на азиатские и африканские страны — те, где проживает "наиболее бедное и маргинализированное население". Также отмечается, что более 40 процентов людей в мире или около трёх миллиардов человек не имеют доступа к "чистым технологиям приготовления пищи дома", пишет life.ru