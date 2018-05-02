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В Сети опубликовали видео с iPhone SE 2
13:00, 02 May 2018
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В Сети был опубликован видеоролик с iPhone SE 2. Внешний вид гаджета был воссоздан по опубликованным в Интернете CAD-чертежам. Об этом пишет Tiger Mobiles.

Внешне iPhone SE 2 очень напоминает предшественника. Однако на лицевой панели он не имеет привычной кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.

Также заметно, что смартфон лишился разъема для наушников в 3,5 мм. В настоящее время однозначно неизвестно, получит ли гаджет Face ID. Однако в случае, если iPhone будет оснащен системой распознавания лица, его стоимость едва ли будет бюджетной, пишет korrespondent.net

Ранее сообщалось, что будущий бюджетный iPhone могут лишить важной функцииради снижения его стоимости.




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