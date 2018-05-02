Сериал "Мир дикого Запада" продлили на третий сезон

Американский телеканал HBO объявил о том, что будут снимать третий сезон сериала Мир дикого Запада. Об этом пишет сайт Medium.

"Было чрезвычайно приятно работать с талантливыми Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, а также прекрасными актерами и командой. Невероятным в этом шоу было все: от вдохновенного рассказа до фантастических визуальных эффектов. Мы будем с нетерпением ждать новую главу”, - рассказала президент по программированию телеканала Кейсе Блойс.

Дата выхода нового сезона пока неизвестна. Вероятно, новые серии стоит ожидать не ранее 2019 года, пишет korrespondent.net

Напомним, 22 апреля стартовал второй сезон Мира дикого запада, который снимали два года. Трейлер второго сезона стал интернет-хитом.