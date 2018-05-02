На Камчатке активизировался вулкан

На Камчатке активизировался Вулкан Ключевской, который выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту пять км над уровнем моря. Об этом в среду, 2 мая, сообщает со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН) Интерфакс.

"Это событие на вулкане произошло в среду днем ​​по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется в юго-восточном направлении от вулкана", - сказал представитель РАН.

Предыдущий выброс на вулкане был зарегистрирован 25 апреля. До этого вулкан "молчал" больше трех месяцев, пишет korrespondent.net

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что пеплопады в населенных пунктах полуострова не появлялись.