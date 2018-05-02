СМИ: 17 штатов подали иски на Трампа

Калифорния и еще 16 штатов США подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, обвинив его в ослаблении экологических предписаний для автомобилей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Хватит - значит, хватит. Речь идет не о том, чтобы искать конфликт с администрацией Трампа. На карту поставлено слишком многое, затрагивающее здоровье и экономику Америки, чтобы сидеть сложа руки", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерра в Сакраменто.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун обвинил действующего главу Агентства по охране окружающей среды США Скотта Пруитта в том, что тот нарушает действующее законодательство и ставит под угрозу здоровье детей.

По словам Брауна, Пруитт и Трамп хотят, чтобы люди покупали больше бензина и сильнее загрязняли среду, пишет korrespondent.net

Белый дом отказался от комментариев, заявив, что сначала изучит жалобу, поданную в суд округа Колумбия. Помимо Калифорнии, исковое заявление подписали Нью-Йорк, Иллинойс, Айова и другие штаты.