В Одессе хулиганы развлекались стрельбой из пистолета по проезжающим авто

В Малиновском районе Одессы во вторник, 1 мая, задержана группа хулиганов, развлекавшихся стрельбой из боевого оружия по проезжавшим автомобилям. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В полицию обратился одессит с сообщением о том, что на одной из улиц города во время движения в его автомобиль, в котором также находились жена и малолетний ребенок, были произведены выстрелы. При осмотре в корпусе авто он обнаружил отверстия от пуль", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила, что группа мужчин отдыхала в доме рядом с местом происшествия и стреляла по проезжавшим автомобилям, пишет korrespondent.net

В ходе осмотра домовладения были обнаружены и изъяты три единицы оружия, среди которых боевой пистолет Макарова, 2 магазина и 9 боевых патронов к нему, револьвер и пистолет иностранного производства калибра 5,6 мм. Все изъятое направлено на экспертизу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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