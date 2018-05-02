Дельфин нечаянно столкнул серфера с доски

В Сети было опубликовано видео с австралийским падлбордером, которого столкнул в воду дельфин. Ролик был опубликован на Instagram-странице lubricatedsurf.

В видео показано, как мужчина греб, стоя на доске и ожидая волны. В это же самое время на волне решила прокатиться стая дельфинов. Один из них, плывущий навстречу спортсмену, выпрыгнул из воды и столкнул его с доски.

Спустя пару секунд мужчина вынырнул из воды и забрался вновь на свою доску. Позднее он признался, что получил повреждения при столкновении, однако не сильные - сопоставимые с ушибами от игры в регби, пишет korrespondent.net

Падлбординг - разновидность спорта, предусматривающая катание на доске стоя.

Читайте также: Сама себе доктор: индианка спряталась в навозе после укуса змеи и задохнулась