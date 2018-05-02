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На украинско -венгерской границе в микроавтобусе под сумками нашли ребенка
// фото: пресс-служба Госпогранслужбы
13:29, 02 May 2018
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В пункте пропуска Лужанка на границе с Венгрией украинские пограничники пресекли попытку незаконного вывоза ребенка из страны. Об этом в среду, 2 мая, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"При проведении углубленного осмотра транспортного средства Volkswagen, на котором на выезд из Украины следовали пять человек, пограничники обнаружили спрятанную девочку возрастом 5 лет. Ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами", - говорится в сообщении.

У девочки был при себе биометрический паспорт гражданки Украины, который пограничникам при проведении контроля не показали. При этом фамилия ребенка не совпадала с фамилией мужчины, назвавшегося ее отцом. Матери в машине не было, никакие разрешительные документы на вывоз ребенка за границу от матери предоставлены не были. Также пассажиры микроавтобуса не смогли предоставить свидетельство о рождении ребенка, что могло подтвердить отцовство, пишет korrespondent.net

О факте была проинформирована полиция. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.




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