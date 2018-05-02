Украинским топ-чиновникам закупили за бюджетные средства водку более чем на 150 тысяч гривен. Такая информация содержится на портале публичных закупок Prozorro, передает Радио Свобода.
Отмечено, что 27 апреля государственное предприятие Гарант-Сервис заключило соглашение с Житомирским ликероводочным заводом на поставку водки на 151 322 гривны.
«Закуплено 650 бутылок водки Президентский стандарт, 210 бутылок водки Старый Житомир обновленная, 220 бутылок Житомирский стандарт, 100 бутылок Житомирская на бруньках. А также 15 сувенирных наборов в виде музыкальных ящиков с водкой Президентский стандарт внутри», - говорится в сообщении.
Как отмечается, предприятие Гарант-Сервис входит в структуру Государственного управления делами и обслуживает Администрацию Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Верховную Раду Украины, Совет национальной безопасности и обороны и другие органы власти.
Также сообщается, что в последнюю неделю 2017 года Госуправление делами перечислило на собственное ГП Гарант-Сервис 182,1 тыс. гривен за услуги питания на мероприятиях с участием президента Петра Порошенко.
Читайте также: Медицинскую справку Трампа написал сам Трамп, утверждает его врач
Комментарии
- В честь Ди Каприо назвали жука
- В Умани психически больной убил двух прохожих
- В Киеве лже-священник обворовал церковь
- На украинско -венгерской границе в микроавтобусе под сумками нашли ребенка
- Дельфин нечаянно столкнул серфера с доски
- В Одессе хулиганы развлекались стрельбой из пистолета по проезжающим авто
- Воры на велосипеде обокрали ювелирный бутик в Париже
- Более 40 человек пропали без вести после пожара в Бразилии
- Отец решил не вести сына к стоматологу и удалил больной зуб арбалетом. ВИДЕО
- Сама себе доктор: индианка спряталась в навозе после укуса змеи и задохнулась
- В Швейцарии полиция поймала молдаванина за рулем машины, полной украденными драгоценностями
- В Молдове появится система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях
- Молдавская группа DoReDoS в списке стран-фавориток на выход в финал Евровидения
- Статисика: в праздничные дни более 100 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии
- Отдыхающие в столичных парках на первое мая оставили за собой горы мусора
- Акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке. ВИДЕО
- В Англии кинжал бронзового века использовался как подпорка для двери
- Ученые заметили подозрительную активность гейзеров в зоне супервулкана
- Физики поставили рекорд по нарушению реальности
- Ученые рассказали, как пожилым людям перестать забывать слова
- "Каждый либо молится, либо плачет": солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории
- В 52 года умер актер из сериала "Сваты"
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- Акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке. ВИДЕО
- Ученые выяснили, почему дети никогда не устают
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Активный, творческий день. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md