Украинским топ-чиновникам закупили за бюджетные деньги водку более чем на 150 тысяч гривен

Украинским топ-чиновникам закупили за бюджетные средства водку более чем на 150 тысяч гривен. Такая информация содержится на портале публичных закупок Prozorro, передает Радио Свобода.

Отмечено, что 27 апреля государственное предприятие Гарант-Сервис заключило соглашение с Житомирским ликероводочным заводом на поставку водки на 151 322 гривны.

«Закуплено 650 бутылок водки Президентский стандарт, 210 бутылок водки Старый Житомир обновленная, 220 бутылок Житомирский стандарт, 100 бутылок Житомирская на бруньках. А также 15 сувенирных наборов в виде музыкальных ящиков с водкой Президентский стандарт внутри», - говорится в сообщении.

Как отмечается, предприятие Гарант-Сервис входит в структуру Государственного управления делами и обслуживает Администрацию Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Верховную Раду Украины, Совет национальной безопасности и обороны и другие органы власти.

Также сообщается, что в последнюю неделю 2017 года Госуправление делами перечислило на собственное ГП Гарант-Сервис 182,1 тыс. гривен за услуги питания на мероприятиях с участием президента Петра Порошенко.

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