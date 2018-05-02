В Киеве лже-священник обворовал церковь

Мошенник в священнической одежде обокрал церковь в Киеве на улице Крайней в Деснянском районе. Об этом в среду, 2 мая, сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что вор успел вынести из храма ладан, кадило и Евангелие.

Как сообщает korrespondent.net, после задержания и проверки личных данных подозреваемого оказалось, что он является серийным мошенником и рецидивистом. Ранее он обворовывал церковь в Голосеевском районе, мошенническим путем выманивал деньги у жителей Шевченковского района Киева.

Также мужчина находится в розыске по заявлению Управления полиции Чернигова.

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