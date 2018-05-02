В Иране произошло землетрясение, пострадали 40 человек

В Иране в результате землетрясения пострадали не менее 40 человек. Об этом сообщает местное агентство ISNA. Отмечено, что магнитуда подземных толчков составила 5,2 балла.

"Землетрясение произошло в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе страны. В результате в некоторых городах провинции перестала работать мобильная связь. Также были повреждены дома, особенно в селах", - говорится в сообщении.

Как рассказали медики, большинство пострадавших находятся в хорошем состоянии. Только двое пострадавших получили переломы и были переведены в операционную.

В экстренных службах отметили, что пока неизвестно о жертвах землетрясения. Собеседник агентства отметил, что большинство людей в населенных пунктах не спали и вышли из своих домов во время землетрясения.

Как сообщили в экстренных службах, эпицентр землетрясения находился на восьмикилометровой глубине. Сотрудники экстренных служб попросили людей выйти со своих домов. Также были эвакуированы семь сел, пишет korrespondent.net

По данным спасателей, землетрясение не коснулось подачи электричества в дома, а также телефонных коммуникаций.

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