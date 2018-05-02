Андрей Нэстасе еще не стал мэром Кишинева, а уже оказывает большую услугу главе своего избирательного штаба Македону

Продление улицы Албишоара до улицы Месаджер станет одним из решений, которое нормализует движение в Кишиневе. Такой обещание дал кандидат Платформы «ДА» на пост мэра Кишинева Андрей Нэстасе во время пресс-конференции в среду.

Он заявил, что стоимость проекта составит 200 миллионов леев. Проект будет внедрен в срочном порядке, а деньги на его реализацию будут выделены за счет правильного управления муниципальным наследием, когда Нэстасе придет к власти. Случайно или нет, но именно на улице Месаджер глава избирательного штаба кандидата Нэстасе Александр Македон строит новый офис для своей компании „StarNet”. Источники в Платформе «ДА», которые просили об анонимности, сообщили telegraph.md, что Андрей Нэстасе настаивает на реализации именно этого проекта из сотен других проблем города, потому что он облегчит доступ к офису компании Александра Македона. Таким образом Нэстасе отблагодарит Македона за то, что последний отдал в распоряжение Платформы «ДА» базу данных клиентов „StarNet”, как написал блогер Еуджен Лукьянюк. - Кишиневское движение отнимает у нас наше драгоценное время, когда мы пытаемся добраться из одного пункта в другой, - заявил Нэстасе на пресс-конференции. Македон выделил на предвыборную кампанию Андрея Нэстасе 200 тыс. лей.

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