Facebook вводит функцию онлайн-знакомств

В социальной сети Facebook появится функция онлайн-знакомств. Благодаря ей пользователи смогут находить себе спутников жизни. Об этом Марк Цукерберг заявил во время конференции разработчиков F8, пишет Engadget.

"В Facebook 200 миллионов человек определяют себя как одинокие, поэтому ясно, что тут имеется широкое поле деятельности. Новая функция поможет построить настоящие, долгие отношения и не предназначена для связей на одну ночь", - отметил он.

По информации издания, пользователям службы знакомств будут предложены кандидаты не из числа их друзей. При этом последние увидеть анкету пользователя не смогут.

Как сообщает korrespondent.net, запуск сервиса состоится через несколько месяцев, о чем заявил специалист по продуктам соцсети Крис Кокс.