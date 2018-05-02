Канье Уэст признался в зависимости от опиатов

Американский рэпер Канье Уэст рассказал в интервью TMZ, что пристрастился к опиоидным обезболивающим после того, как ему сделали операцию по удалению лишнего жира.

Музыкант уточнил, что липосакцию ему сделали незадолго до выхода альбома The Life of Pablo (официальный релиз состоялся в феврале 2016 года). По словам рэпера, он принял такое решение, чтобы не выглядеть толстым.

Уэст подчеркнул, что опиоидные обезболивающие ему прописали врачи и сначала он принимал по две таблетки в день. Однако впоследствии дошел до семи штук, пишет korrespondent.net

Опиоидная зависимость привела к госпитализации рэпера в ноябре 2016 года посреди концертного турне в поддержку нового альбома.

Уэст отметил, что множество жителей США испытывают зависимость от подобных препаратов.