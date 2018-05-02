В США умер создатель логотипа Playboy

В Чикаго скончался дизайнер, автор логотипа Playboy Арт Пол в возрасте 93 лет. Об этом со ссылкой на его жену Сьюзан Сид сообщает The Washington Post.

Отмечено, что Пол умер в Чикаго в больнице 28 апреля, а причиной его смерти стало воспаление легких.

Как сообщается, Арт Пол родился 18 января 1925 года в Чикаго, штат Иллинойс. Он стал первым сотрудником Playboy, которого основатель журнала Хью Хефнер взял на работу в 1953 году.

Пол разработал дизайн первого выпуска журнала с Мэрилин Монро на обложке. В Playboy он проработал 29 лет до 1982 года. Первый выпуск Playboy вышел в декабре 1953 года. Его тираж составил 70 тыс. экземпляров, пишет korrespondent.net.

Ранее сообщалось, что основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер скончался у себя дома на 92-м году жизни в конце сентября 2017 года.