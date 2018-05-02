СМИ: Британия не выявила ответственных за отравление Скрипалей

Великобритания пока не обнаружила ответственных за отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, однако проверяет безопасность всех бывших сотрудников российских спецслужб, которые нашли убежище в этой стране. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает со ссылкой на советника по вопросам нацбезопасности страны Марка Седвилла издание Independent.

"Полиция и различные учреждения проверяют безопасность всех людей, которые могут быть уязвимыми", - отметил он на заседании комитета обороны Британии.

Ранее британские СМИ, ссылаясь на источники в полиции сообщили, что нападение на Скрипаля и его дочь мог осуществить бывший офицер ФСБ Гордон. Отмечалось, что этот 54-летний мужчина использует еще несколько имен, среди которых и "Михаил Савицкис". Также якобы полиция считает, что в отравлении Скрипаля действовала группа из шести человек.

В свою очередь лондонская полиция не подтверждает эту информацию.

В Лондоне настаивают, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом Новичок, произведенным в России. В то же время Москва обвинения в причастности к нападению отрицает, пишет korrespondent.net

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в городе Солсбери 4 марта. После нескольких недель лечения 33-летнюю Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее отец остается в больнице, он вышел из критического состояния.