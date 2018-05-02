В честь Ди Каприо назвали жука

В честь актера, филантропа и борца за биоразнообразие Леонардо Ди Каприо назвали новый вид водяных жуков. Об этом сообщило издание USA Today со ссылкой на данные научного журнала ZooKeys.

Новый вид жуков обнаружили голландские энтомологи, которые исследовали заповедник Малио Бейсин на острове Борнео. Вид получил название Grouvellinus leonardodicaprioi. Таким образом ученые решили выразить актеру благодарность за создание экологического фонда, предназначенного для охраны и изучения редких экосистем. Жук принадлежит к семейству речников или элмид, пишет korrespondent.net

Ди Каприо отреагировал, разместив изображение жука в качестве аватара на своей странице в Facebook.