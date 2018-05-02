В Индонезии произошло извержение вулкана

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает De Telegraaf.

"На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи", - говорится в сообщении.

Отмечено, что вулкан высотой в 2885 метров поднимает вулканическую пыль до пяти километров вверх.

Как заверили представители местных властей, для населения нет никакой опасности в связи с извержением вулкана, пишет korrespondent.net

Отмечается, что во время последнего извержения вулкана Марапи в 1979 году погибли 60 человек.

Ранее сообщалось, что на Камчатке активизировался Вулкан Ключевской, который выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту пять километров над уровнем моря.