Отдыхающие в столичных парках на первое мая оставили за собой горы мусора

Столичные парки наутро после первомая представляют собой печальное зрелище. Отдыхающие оставили за собой горы мусора, пластиковой посуды и пакетов, при этом мусорные корзины остались пустыми.

Кроме того, праздник не задался для некоторых столичных жителей. Двое мужчин попали в больницу с алкогольной комой, а еще 12 из-за чрезмерно выпитого спиртного.

Врачи говорят, что пациенты пройдут процедуру дезинтоксикации в течении нескольких дней.

"Состояние людей улучшается, сознание возвращается, лечение продолжается, потому как у них полная детоксикация. К сожалению некоторые граждане не обратили внимание на наши предупреждения, переборщили с алкоголем и сейчас находятся в состоянии алкогольной комы", сообщил глава отделения токсикологии, Андриан Пыслару.

За отдыхающими вышли прибирать коммунальные службы.

"Сегодня утром, практически все 260 работников вышли, чтобы собрать мусор во всех местах отдыха пяти районов столицы".

"Мешки полные, очень грязно. Молодежь не убирает за собой круглый год".



"Горы мусора. Корзина недалеко от них, неужели нельзя отнести мусор туда? Кидают здесь, мешки рвут собаки"



Гуляющие по парку возмущены, говорят, что отдыхающим не хватает культуры.



"Уродливая картина, большой беспорядок в этом парке, они не собирают за собой останки, пластиковые тарелки, бутылки ... много бумаги остается. Меня не было дома семь лет, а ничего не изменилось".



"Отсутствует культура. Разные люди есть, мы тоже были на шашлыке, но убрали за собой".

Насорить столичные жители успели даже на детских площадках.

Вчера по традиции молдавские граждане отмечали первомай на природе.