Статисика: в праздничные дни более 100 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии

Более 100 водителей с 28-го апреля по 1-е мая сели за руль в нетрезвом состоянии. При этом, по данным Гениспектората патрулирования за 4 выходных дня было зарегистрировано около 3-х тысяч нарушений правил дорожного движения.

Всего инспекторы остановили 113 нетрезвых водителей, у 71 из них был прилично превышен допустимый уровень алкоголя в крови, 24 были в состоянии опьянения средней тяжести. Еще 17 человек отказались пройти тест. А один шофер и вовсе находился под воздействием наркотиков.

На миниканикулах произошло 28 ДТП, в результате которых три человека погибли, а еще 39 получили различные травмы. Напомним, что недавно Нацинспекторат патрулирования предложил ужесточить законодательство для тех, кто садится пьяным за рулем.

Они предлагают лишать таких нарушителей прав, и отдавать им документы только после сдачи экзаменов. Предложение сейчас находится на согласовании в различных ведомствах, а затем будет передано на рассмотрение правительству и парламенту.