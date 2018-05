Молдавская группа DoReDoS в списке стран-фавориток на выход в финал Евровидения

Молдавская группа DoReDoS вошла в список стран - фавориток на выход в финал Евровидения. Рейтинг предоставили букмекерские конторы. Напомним, финал пройдёт 12 мая в Лиссабоне, но до этого, 10-го мая, DoReDoS представит свою песню "My Lucky Day" во втором полуфинале

Конкуренты, судя по прогнозам букмеров, у DoReDoS будут сильные: Украина, Россия, Австралия, Швеция, Норвегия, Голландия, Дания, Польша и Венгрия.

Румынской группы The Humans пройти дальше, если судить по этим данным, не суждено. В первом полуфинале, который состоится 8 мая, фаворитами являются Израиль,Чехия, Кипр, Бельгия, Австрия, Армения и Финляндия. Представители многих стран - участников уже провели первые репетиции на лиссабонской сцене, в том числе представительница России, Юлия Самойлова.

Исполнительница должна была представлять Россию на конкурсе в прошлом году, в Киеве, но украинская Служба безопасности запретила ей въезд на территорию страны поскольку та якобы незаконно побывала в аннексированном Россией Крыму. Поэтому Россия приняла решение об участии Самойловой в этом году.

Александр Рыбак, выигравший конкурс "Евровидение" в 2009 году с песней "Fairytale", вновь выступит на сцене музыкального конкурса с песней "That's How You Write A Song".

В этом году конкурс пройдет в Лиссабоне, после того, как в прошлом году на конкурсе "Евровидение" победил португальский исполнитель Сальвадор Собрал. Тогда же представители Молдовы, группа Sunstroke Project с песней "Hey Mamma!", заняли третье место, что является наилучшим результатом за всю историю участия нашей страны.