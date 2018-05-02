В Швейцарии полиция поймала молдаванина за рулем машины, полной украденными драгоценностями

Нашего соотечественника задержали правоохранители Швейцарии. Они хотели остановить 28-летнего мужчину для рутинной проверки, однако тот нажал на газ и попытался скрыться. В ходе погони он задел два автомобиля, стоящих на светофоре, а затем врезался в ограждение.

Сдаваться он не собирался, бросил своего железного коня, однако далеко от полицейских убежать не смог. Оказалось, что машина молдаванина была с поддельными регистрационными номерами. Более того, в ней находились украденные драгоценности, часы и деньги.

На его имя открыто уголовное дело за побег и грабёж.