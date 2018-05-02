Гражданин Румынии вербовал молдаванок для занятия проституцией в Италии

Гражданин Румынии по кличке Пуя был задержан по подозрению в сутенерстве. Он заставлял девушек из Молдовы и Румынии, в том числе и несовершеннолетних, заниматся проституцией в Италии.

По данным полиции, если девушки не зарабатывали положенную сумму, то он оказывал на них психологическое давление и угрожал расправой.

Также отмечается, что он занимался сутенерством и в других странах ЕС, в том числе Франции, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах.

Мужчину задержали в Испании после двух лет розыска. Его обвиняют в в эксплуатации, организации проституции, похищениях людей и насилии.

Если его признают виновным, ему грозит до 13 лет лишения свободы.