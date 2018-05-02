Закрытый опрос подтвердил, что Сильвия Раду и Ион Чебан будут бороться во втором туре местных выборов

Если бы в следующее воскресенье прошли досрочные местные выборы, около трети всех жителей Кишинева с правом голоса проголосовали бы за ПСРМ — 30,6%. На втором и третьем месте предпочтений горожан находится Платформа «ДА» с 13,1% голосов и Партия «Действие и солидарность» - 12,2%. Таковы итоги внутреннего опроса, проведенного одной из партий, которые не оглашаются.

Редакция ziarunational.md эти данные получила. Так, за Демпартию проголосовало бы 7,9% избирателей Кишинева, либералы бы получили поддержку 5,1% горожан, коммунисты — 4,6%. Что касается кандидатов на должность мэра столицы, ситуация совсем другая. Так, на первом месте в топе предпочтений - независимый кандидат Сильвия Раду — за нее свои голоса отдали бы 38,3% участников опроса. За ней следует социалист Ион Чебан, за которого проголосовало бы 23,6% всех опрошенных. Кандидат от Платформы «ДА» - Партии «Действие и солидарность»-ЛПДМ Андрей Нэстасе занял третье место, с 17,4% голосов участников опроса. За ним следует либерал Валерий Мунтяну (5,3%) и кандидат Партии национального единства Константин Кодряну (1,2%). Другие кандидаты набрали бы менее одного процента. Этот же опрос показал, что для большинства жителей Кишинева неважно, кем будет будущий мэр — мужчиной или женщиной (43%). 28,7% опрошенных хотели бы, чтобы кишиневскую мэрию возглавил мужчина, а 27,7% считают, что лучше бы справилась женщина. Около 48% участников опроса считают, что будущий градоначальник должен бы старше 40 лет, один из пяти — что мэром может быть человек моложе 40 лет, остальные говорят, что возраст не имеет значения. Опрос проводился в Кишиневе 10-25 апреля. Был опрошен 1221 человек.

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