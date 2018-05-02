Опрос: большинство жителей Кишинева считает, что общим кандидатом про-европейских партий на должность мэра должна была стать Майя Санду

Двое из троих жителей Кишинева с правом голоса считают, что на должность мэра столицы нужно было выдвинуть общего кандидата про-европейских сил. Это показывают результаты внутреннего опроса общественного мнения, проведенного одной из политических партий, опубликованные Ziarul Național.

Так, около 65% участников опроса отдали бы свой голос за общего кандидата, в то время как 12,5% полагают, что достаточно того, что есть кандидат от ППДП-ПДС. 22,4% не знали или не хотели отвечать. Более того, 43% опрошенных считают, что если бы ПДС и ППДП выдвинули Майю Санду, то ее шансы победить были бы выше. Если бы Майя Санду участвовала в выборах на пост мэра, за нее проголосовало бы 43,9% участников опроса. При этом, около 51% опрошенных сказали, что не отдали бы свой голос за лидера ПДС, а 5,3% не хотели или не знали, как ответить. Как сообщает Ziarului Național, опрос проводится в Кишиневе 10-25 апреля среди 1221 участника. Погрешность составляет +/ - 2,9%.

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