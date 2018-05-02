Малый и средний бизнес во Франции попросил защитить его от погромов

Конфедерация малых и средних предприятий Франции (CPME) выступила с открытым письмом с просьбой защитить предпринимателей от погромов.

Накануне в Париже беспорядки нарушили течение первомайской демонстрации. Хулиганы жгли машины, разбивали витрины и разрушали торговые точки. Были разгромлены несколько кафе. В настоящее время под стражей в Париже остаются более 100 человек, подозреваемых в причастности к беспорядкам, пишет РИА Новости

Авторы письма указывают на то, что сцены погромов в ходе манифестаций множатся, так, по их словам, произошло "недавно в Нанте, вчера в Париже или где-то еще". "Сценарий всегда один и тот же — полицейские, чья самоотверженность заслуживает уважения, становятся мишенями, и торговые точки неизбежно подвергаются разграблению", — говорится в письме.

По мнению авторов документа, "мотивы, предположительно политические, являются лишь предлогом для нарушителей спокойствия, которые на самом деле только и хотят, что посеять беспорядок".

"Право устраивать манифестации не должно отныне сопровождаться правом на погромы. Это должно прекратиться", — говорится в послании CPME.

По словам представителей Конфедерации, "владельцы бизнеса не могут себя защитить, они не желают заниматься этим, это не их обязанность".

"От имени французских предпринимателей CPME призывает государственные власти к тому, чтобы были приняты меры, которые позволят обеспечить безопасность торговцев", — заявляют составители письма. Они призывают к тому, чтобы "мятежники были наказаны", и утверждают, что если будет укрепляться ощущение того, что закон не равен для всех, то последствия будут носить разрушительный характер.



