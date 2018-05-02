В Британии нашли кости, которые могли принадлежать святому Клименту I

Британская компания по сбору и переработке отходов обнаружила у себя на складе флакон с осколком кости, которая могла принадлежать папе римскому, святому Клименту I, умершему примерно в 99 году, сообщает издание Times.

Как отмечает газета, осколок кости был найден во флаконе из красного и золотого стекла, запечатанном сургучом, с надписью "Из костей святого Климента, великого понтифика". Сотрудники компании Enviro Waste обнаружили флакон через несколько дней после уборки нескольких зданий, поэтому не ясно, откуда именно его привезли.

"Вы можете представить наше удивление, когда мы поняли, что наши сотрудники нашли кость папы римского, такого не ожидаешь даже в нашей сфере деятельности", — заявил владелец компании Джеймс Рубин.



Профессор истории при Оксфордском университете Дайармейд Маккалох (Diarmaid MacCulloch) не уверен, что кость является частью останков Климента I. "Вероятно, это кость раннего христианина. Любая дата между вторым и шестым веком. Но кем был этот христианин — неизвестно", — приводит газета слова профессора.

По его мнению, реликвия могла попасть в Лондон во времена Наполеона, когда ее мог купить в туристическом магазине английский аристократ, или в качестве трофея во время Первой или Второй мировых войн, пишет РИА Новости

Святой Климент почитается и православной, и католической церквями. Существует легенда, что он встретил мученическую смерть: согласно преданию, его привязали к якорю и утопили в море.





