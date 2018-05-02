Британская компания по сбору и переработке отходов обнаружила у себя на складе флакон с осколком кости, которая могла принадлежать папе римскому, святому Клименту I, умершему примерно в 99 году, сообщает издание Times.
Как отмечает газета, осколок кости был найден во флаконе из красного и золотого стекла, запечатанном сургучом, с надписью "Из костей святого Климента, великого понтифика". Сотрудники компании Enviro Waste обнаружили флакон через несколько дней после уборки нескольких зданий, поэтому не ясно, откуда именно его привезли.
"Вы можете представить наше удивление, когда мы поняли, что наши сотрудники нашли кость папы римского, такого не ожидаешь даже в нашей сфере деятельности", — заявил владелец компании Джеймс Рубин.
Профессор истории при Оксфордском университете Дайармейд Маккалох (Diarmaid MacCulloch) не уверен, что кость является частью останков Климента I. "Вероятно, это кость раннего христианина. Любая дата между вторым и шестым веком. Но кем был этот христианин — неизвестно", — приводит газета слова профессора.
По его мнению, реликвия могла попасть в Лондон во времена Наполеона, когда ее мог купить в туристическом магазине английский аристократ, или в качестве трофея во время Первой или Второй мировых войн, пишет РИА Новости
Святой Климент почитается и православной, и католической церквями. Существует легенда, что он встретил мученическую смерть: согласно преданию, его привязали к якорю и утопили в море.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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Сегодня проявите мудрость и выдержку. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РАК
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ЛЕВ
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ВЕСЫ
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Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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РЫБЫ
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Активный, творческий день. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md