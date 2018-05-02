В Подмосковье выловили из реки чемодан с телом мужчины

Чемодан с телом мужчины выловили из реки Клязьма в подмосковном Ногинске, говорится в сообщении на сайте ГСУСК по Московской области.

"Второго мая 2018 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реке Клязьма обнаружен чемодан, в котором находилось тело неустановленного мужчины. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые пытаются установить все обстоятельства произошедшего и личность погибшего мужчины, пишет РИА Новости







