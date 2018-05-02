Харви Вайнштейна вновь обвинили в изнасиловании

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн был повторно обвинен в изнасиловании. Соответствующий иск подала против кинематографиста помощница продюсера сериала Netflix Александра Каноса. Об этом пишет CNN.

В настоящее время Александра Каноса работает над проектом сериала Марко Поло.

В своем иске женщина отметила, что подвергалась физическому насилию и оскорблениям со стороны Вайнштейна. Иск был подан в Верховный суд Манхэттена, пишет korrespondent.net

Также в документе сказано, что продюсер угрожал Каносе. Он "дал понять, что если она не согласится вступить с ним в сексуальную связь или разоблачит его, то потеряет возможность впоследствии работать в шоу-бизнесе".