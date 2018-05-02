Валериу Мунтяну нарушил авторское право Энио Морриконе

Кандидат либералов в мэры Кишинева Валериу Мунтяну сделал ставку на чужую известность и примерил роль комиссара Каттани. В предвыборном ролике он использовал композицию Энио Морриконе, ставшую саундтреком к сериалу "Спрут".

Валериу Мунтяну настаивает, что авторских прав не нарушал.

"Мы проверили законодательство Молдовы. Этому произведению уже столько лет, что его можно использовать без проблем. Я уверен, что проблем не будет, я знаю закон", - сказал кандидат ЛП в мэры Кишинева Валериу Мунтяну.

Юристы же говорят, что закон защищает права автора в течение 70-ти лет после его смерти. Мелодия была написана 33 года назад, а композитор жив - ему 89.

Это не первый случай в Молдове, когда в политической рекламе используют известные музыкальные произведения. Бывший лидер ЛДПМ Влад Филат, сейчас отбывающий срок за коррупцию и хищения, использовал в предвыборных роликах саундтрек из мультфильма "Мадагаскар",читать далее https://ru.publika.md/stavka-nu-chuzhuyu-izvestnost-valeriu-muntyanu-snyal-rolik-na-muzyku-iz-seriala-sprut_2154745.html