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Германию попросили увеличить взносы в бюджет ЕС на 12 млрд евро в год
// фото: ukranews.com
16:13, 02 May 2018
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Еврокомиссия призвала Германию в ближайшие 10 лет увеличить платежи в бюджет ЕС на 12 млрд евро в год. Об этом сказал комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью общественно-правовой медиакомпании ARD в Брюсселе в среду, 2 мая.

По его словам, новые расходы и убытки ЕС из-за Brexitпотребуют от Германии как крупнейшего плательщика в бюджет Евросоюза дополнительно от 3,5 до 4 млрд евро в год, к тому же в ближайшие годы предстоит компенсировать расходы из-за вызванного инфляцией роста цен.

Отмечается, что Еврокомиссия в среду должна одобрить проект бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы в размере 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро. Из-за предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС и новых задач Евросоюза в сферах миграции и обороны Эттингер запланировал сокращение ассигнований на нужды фермеров и структурные реформы в регионах, пишет korrespondent.net

В соответствии с планами еврокомиссара, ассигнования фермерам будут сокращены на 5%. Конкретно это означает, что ассигнования будут заморожены и не индексированы. По словам Эттингера, это может привести к росту цен на продовольствие, однако, как он выразился, "такова жизнь – нам придется платить столько, сколько потребует рынок".

Планируется сократить и средства, выделяемые на структурные реформы. В то же время Эттингер намерен увеличить ассигнования на научные исследования и программу студенческого и школьного обмена Erasmus. Есть также ряд сфер, "где Европа может инвестировать эффективнее, лучше, а значит экономнее", добавил еврокомиссар, пояснив, что речь идет об обороне, охране границ, миграции и борьбе с терроризмом.

Бюджет на новую семилетку должен быть принят единогласно всеми странами-членами ЕС. В связи с тем, что Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция возражают против увеличения взносов в бюджет ЕС, Эттингер призвал к гибкости.

"Если мы не сможет договориться, то победителями окажутся автократы в Анкаре, Москве и Вашингтоне. Тогда они скажут, что Европа недееспособна", – предупредил комиссар Евросоюза по бюджету.




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