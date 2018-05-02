Принц Гарри и Меган Маркл выбрали карету для свадебной процессии

Принц Гарри и Меган Маркл для свадебной процессии выбрали открытую карету Ascot Landau. Об этом в среду, 2 мая, сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца в соцсети Twitter.

Отмечается, что это одна из пяти карет, которыми владеет королевская семья. Их использовали на свадьбе принца Уильяма и герцогини Кэтрин в 2011 году.

По данным Sky News,

на случай дождя для королевской свадьбы подобрали закрытый вариант. Карета построена в 1830 году и отреставрирована в 1969 году.