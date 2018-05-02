Гитарная легенда Gibson объявила о банкротстве

Компания Gibson (США), легенда музыкального рынка и один из крупнейших в мире производитель гитар, объявила о банкротстве из-за долга в 500 миллионов долларов.

Компания заключила "Соглашение о поддержке реструктуризации" с владельцами более 69,0% облигаций и основными акционерами для продолжения производства музыкальных инструментов и финансирования. Компания передала кредиторам контроль над операционной деятельностью, сообщается в заявлении Gibson.



Gibson получит новый заем на $135 млн.



Компанию создал Орвилл Гибсон в 1890 гг. Gibson производит гитары под брендами Epiphone, Kramer Guitars, Valley Arts, Tobias, Steinberger и Kalamazoo. Baldwin Pian - подразделение Gibson - изготавливает пианино. Компания также выпускает барабаны и дополнительное музыкальное оборудование.

Гитары Gibson популярны среди музыкальных звезд. Элвис Пресли и Би Би Кинг предпочитали играть на Gibson, пишет vesti.ru

Финансовое положение компании ухудшилось после покупки ряда активов. В 2014 г. Gibson Brands Inc. купила аудиоподразделение у Philips и линию потребительской электроники у японской Onkyo.



