В Греции сгорел крупнейший в Европе аккумуляторный завод

Во вторник, 1 мая, сильный пожар произошел на крупнейшем в Европе заводе компании Systems Sunlight, производящем батареи всех типов. Предприятию, которое расположено в районе Олвио города Ксанти (север Греции), нанесен серьезный ущерб.

Компания производит аккумуляторы и батареи всех типов, возобновляемые источники энергии (в том числе солнечные батареи). 98 процентов ее продукции экспортируется в более чем 100 стран, передает РИА Новости. Более трех десятилетий Systems Sunlight входит в число ведущих мировых производителей систем хранения и преобразования энергии.

По данным компании, пожар начался около часа дня в цехе по производству батарей. Причины возгорания до сих пор неизвестны. Через несколько часов огонь удалось взять под контроль.

Как сообщается, опасности появления токсичных газов в районе нет.

По информации Афинского агентства новостей АМНА, для защиты жителей планируется введение предупредительных ограничительных мер в радиусе 15 километров от предприятия в течение следующих двух суток.

Пока людям рекомендуют плотно закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу. Все дома снаружи и местность будут промыты большим количеством воды.

Пожар уничтожил большую часть завода. В тушении возгорания принимали участие 74 пожарных и 23 машины.