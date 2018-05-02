Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения) в январе-марте составила 1,633 млрд. леев, или 101% в сопоставимых ценах по сравнению с первым кварталом 2017 г.
Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные Национального бюро статистики, увеличение обусловлено ростом на 1% продукции животноводства.
В частности, производство говядины и курятины (в живом весе) увеличилось на 2% - до 37,3 тыс. т. При этом в сельхозпредприятиях оно возросло на 10,4% - до 20,6 тыс. т, в то время как в частных хозяйствах – сократилось на 6,7% - до 16,7 тыс. т.
Производство молока выросло на 0,7%, составив 74,3 тыс. т. Абсолютное большинство (92,8%) – по-прежнему «добывается» в крестьянских хозяйствах – 68,9 тыс. т (+2,4%), в то время как в агропредприятиях – лишь 5,4 тыс. т (-16,8%).
В производстве яиц отмечен спад на 1,1% - до 124,6 млн. Из них 83,3 млн. получено на птицефабриках и 41,3 млн. - у населения.
Поголовье скота в Молдове за первый квартал сократилось: крупного рогатого – на 9,6%, до 165,5 тыс. голов, свиней – на 5,6%, до 394,3 тыс., овец и коз – на 6,2%, до 844,5 тыс. При этом поголовье птицы в сельхозпредприятиях выросло на 11,3% - до 5,88 млн.
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Активный, творческий день. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md