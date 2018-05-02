Девушку, употребляющую наркотики на пляже в Румынии, случайно показали в прямом эфире

Съёмочная группа телеканала ProTV случайно показала в прямом эфире девушку, которая вероятно употребляла наркотики. Репортаж о фестивале, который проходит на пляже набрал необычайную популярность в интернете.

Именно пользователи социальных сетей разглядели на заднем плане девушку, которая себя странно ведёт. По их предположениям во время эфира она употребляет наркотические вещества, пишет publika.md.

Между тем видеозаписью заинтересовалась полиция и начала проверку по этому поводу. Пока личность девушки установить не удалось.