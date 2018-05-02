В столице появится мурал в виде традиционного ковра

В Кишиневе через несколько дней появится еще один мурал. На улице 31 августа на трехстах квадратных метрах рисуют традиционный ковер. Автор - кишиневский дизайнер, выигравший конкурс стрит-арта.

"Это наша традиция - вешать ковры на стены. Так было у моих бабушки с дедушкой, и у меня в квартире тоже есть ковер", - сказал дизайнер Николай Морозов.



Приготовили для мурала 250 килограммов краски. Чтобы успеть в намеченный срок, художники работают с раннего утра до позднего вечера.



"Для этого ковра мы заказали спрей-краску на акриловой основе. Составили палитру из 21-го цвета. Зеленого, например, есть разные оттенки. Один теплее, другой - холоднее", - сообщил Николай Морозов.



Работа художников уже привлекла внимание горожан.



Поддержала художников независимый кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду.



Конкурс стрит-арта организовал оператор мобильной связи. Участие в нем приняли более двухсот художников.





