Украина расширила санкции против России

Украина решила ввести аналогичные США санкции против российских предпринимателей и продлить ранее введенные Киевом санкции, заявил президент Петр Порошенко о решении СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины, принятом в среду.

"Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки <…> Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма", — заявил президент, слова которого приводит его пресс-служба.

Как говорится в сообщении, СНБО Украины под председательством президента Порошенко в среду "рассмотрел решение о введении санкций против России, а также вопрос продолжения санкций, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма, санкций, которые были связаны с агрессией Российской Федерации против суверенного и независимого украинского государства".

Позже пресс-служба СНБО также подтвердила, что Совет "ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины". По данным пресс-службы, санкции вводятся "на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц".

По данным СНБО, введены также санкции в отношении лиц, которые "причастны к информационной и киберагрессии" против Украины, противоправным действиям против граждан Украины, которые арестованы в России, а также санкции против депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Кроме того, по решению СНБО продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы, пишет РИА Новости

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине.

В британском Солсбери четвертого марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.





