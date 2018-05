Букмекеры назвали ТОП-5 фаворитов Евровидения-2018

В Сети были обнародованы новые прогнозы букмекеров с наиболее вероятными фаворитами Евровидения-2018. Лидирует в списке представительница Израиля Нетта Барзилай с композицией Toy.

На второй позиции идет Аленсандр Рыбак (Норвегия) с композицией That's How You Write A Song.

Далее идут дуэт Madame Monsieur из Франции с песней Mercy, группа Equinox (Болгария) с песней Bones и представительница Эстонии Эвелина Нечаева с песней La Forza, пишет korrespondent.net