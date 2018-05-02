Названы самые пьющие профессии

Специалисты определили профессии, представители которых выпивают чаще других. Лидирующие позиции в рейтинге заняли учителя, юристы и врачи. Об этом пишет The Guardian. Рейтинг был составлен представителями NHS Digital и Национальной статистической службы Великобритании.

При этом оказалось, что чем вышел уровень дохода, тем выше вероятность, что человек будет употреблять больше алкоголя.

Менее других - около 51 процента - употребляют алкоголь люди, занимающиеся физическим или простым трудом. В том числе чернорабочие, сотрудники регистратур и соцработники.

Что касается управленческого персонала и высококвалифицированных работников, то здесь количество достигает 70 процентов, пишет korrespondent.net

Также отмечается, что количество выпитого алкоголя зависит от возраста. Так, в возрастной категории от 25 до 64 лет пятая часть не пьет вообще. Чаще употребляют люди старше 65 лет. При этом молодежь употребляет алкоголь преимущественно в пятницу и субботу, однако больше всех остальных.