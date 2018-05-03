10 слоганов для проекта «Кишинёв-арена»

1. Путь к победе. 2. Арена - растим чемпионов. 3. Возрождается империя. 4. Здесь начинается путь к олимпийской славе. 5. Напишем вместе олимпийскую историю 6. Сильный на арене, сильный в жизни. 7. Амбиции и участие создают достижения! 8. Объединяет дух наций. 9. "Кишинёв-арена" - будь свободен, борись, побеждай! 10. "Кишинёв-арена"- создана для поколений.

Победителя выберет жюри,состоящее из чиновников и политиков. В него также вошли спикер Андриан Канду, министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, глава минэкономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, и группа дизайнеров и специалистов по пиару. Финалист получит награду, а лозунг вывесят над входом будущей арены. 15 мая проведут конкурс на лучший девиз.



Построят ультрасовременный комплекс на десяти гектарах в Ставченах, в рамках государственно-частного партнерства. Вместимость арены составит от трех до пяти тысяч зрителей. Здесь будут проводить не только спортивные соревнования, но и конференции, выставки, концерты. В комплекс также войдут олимпийский бассейн, теннисный корт, спа-центр и фитнес-центр. Предусмотрено строительство автомобильной парковки на 800-1200 мест.



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