Серафим Урекян о Валериу Мунтяну: "он говорит вздор"!

Серафим Урекян разнес в пух и прах предвыборную программу Валерия Мунтяну: как за него голосовать, если он говорит вздор.

Бывший мэр столицы Серафим Урекян разнес в пух и прах предвыборные обещания кандидата либералов на должность мэра Кишинева Валерия Мунтяну. По мнению экс-градоначальника, его идеи возврата аэропорта или ликвидации железной дороги в Кишиневе невозможно реализовать, сообщает CURENTUL.

- Если Валерий Мунтяну говорит такой вздор, проблематично голосовать за него. Я бы тоже взял под юрисдикцию Кишинева Гибралтар и Дарданеллы и лежал бы на печке. Есть ли в Кишиневе такой дурак, который не понимает, что это невозможно, что это вздор? – заявил Серафим Урекян.Урекян также высказал возмущение обещаниями других кандидатов, которые все как один говорят, что уволят всех нынешних чиновников мэрии.

- Неужели все в этой стране мошенники? Есть люди и в мэрии Кишинева, в службах города, люди работящие, известные, люди с достоинством. Есть люди, которые годами работали для Кишинева, - сказал Серафим Урекян.