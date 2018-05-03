Дьяков заявил, что Василе Ботнарь не связан с лидером ДПМ Владом Плахотнюком

Член Демпартии Думитру Дьяков заявил, что новый глава СИБ Василе Ботнарь не связан тесно с Владом Плахотнюком и что он не заметил никаких проблем в его предыдущей работе.

Дьяков полагает, что если все возражения и претензии направлены на Демократическую партию, тогда необходимо разрешить им выдвигать людей, которые подходят на эту должность.

"Мы видим в других странах, что должности в некоторых учреждениях занимают молодые люди, без необходимого опыта, важно лишь то, что назначенный человек обладает аналитическим, организационным разумом", заявил Дьяков в рамках программы на телеканале TVR Moldova.

Он утверждает, что новый глава СИБ Василе Ботнарь является подготовленным человеком, но он не связан с лидером ДПМ Владом Плахотнюком.

"Ботнарь занимал довольно ответственные должности, и я не видел никаких проблем в его предыдущей работой", полагает член ДПМ.

На вопрос о том, существуют ли учреждения, где не было бы представителей ДПМ, Дьяков заявил, что их много.

"Если все обвинения в прессе или со стороны оппозиции приходятся на ДПМ, тогда позвольте партии выдвигать тех людей, которых считают подходящими для должности. Если он не оправдает ожиданий, обвинять все равно будут Демпартию", заключил Думитру Дьяков.

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