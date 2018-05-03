Игорь Додон и Ирина Влах посетят сегодня некоторые населенные пункты Гагаузской автономии

Глава государства Игорь Додон сегодня посетит ряд населенных пунктов Гагаузской автономии.

Рабочая программа президента начнется в Комрате, где он проведет короткую встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах.

Затем президент и башкан отправятся в Копчак на церемонию официального открытия спортивного комплекса под открытым небом. Объект был возведен из средств благотворительного фонда первой леди Галины Додон DIN SUFLET.

Затем в Вулканештах Игорь Додон и Ирина Влах посетят городские детские сады, которые также получали помощь из фонда DIN SUFLET. В этот день президента ожидают и в строящемся храме Вулканешт.

Рабочий визит главы государства завершится в Конгазе, где при его поддержке была возведена детско-спортивная площадка, сообщает point.md