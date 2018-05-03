В Сирии разбился российский истребитель: два летчика погибли

В Сирию потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ, оба летчика погибли, сообщает министерство обороны России.

Военное ведомство подчеркивает, что самолет не был сбит.

"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было", - говорится в сообщении.

Самолет разбился около 09:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря, когда набирал высоту после взлета с авиабазы Хмеймим, сообщает ВВС.

6 марта в Сирии при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. По последним данным, погибли 39 человек, все они были военнослужащими.

Минобороны сообщало, что самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим около 500 метров и столкнулся с землей. Военные и тогда подчеркивали, что "не было огневого воздействия", которое могло бы привести к крушению Ан-26.

3 февраля в провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил о выводе из Сирии основный сил, принимавших участие в операции в Сирии, которая началась в сентябре 2015 года. При этом российские военные на постоянной основе остались на авиацонной базе Хмеймим и на морской базе Тартус.