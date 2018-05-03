Автомобиль всмятку: один человек погиб в результате ДТП с микроавтобусом и легковушкой

Автомобиль на полном ходу столкнулся с микроавтобусом на шоссе Оргеев-Бельцы.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте, а 4 пассажира микроавтобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибшему было около 25 лет.

По предварительной информации, молодой человек, который был за рулём легкового автомобиля, ехал с серьёзным превышением скорости. Он потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус. Удар был настолько сильный, что легковушку буквально смяло.

На место происшествия прибыли экипажи скорой помощи и полиции. Пострадавших доставили в районную больницу Оргеева.