Как пишет еврейский новостной сайт Yeshiva World, взрыв произошел в момент, когда костер для праздника Лаг ба-Омер в хасидском районе Стамфорд-Хилл только разжигали.

В "Твиттере" полиции района Хакни сообщается, что все пострадавшие получили легкие ранения.

Как сообщает ВВС, причина взрыва пока не ясна. По данным полиции, инцидент не связан с криминалом.

Как сообщают некоторые СМИ, в праздничный костер бросили как минимум один мобильный телефон. Однако, по информации Yeshiva World, взрыв, скорее всего, произошел из-за вылитого в костер горючего, а не из-за брошенных в него телефонов.

В соцсетях появились видеозаписи с места взрыва, на которых видно, что люди стоят совсем рядом с костром, когда внезапно раздается громкий взрыв, и пламя резко вспыхивает. После взрыва среди собравшихся возникла паника. Некоторым из пострадавших была оказана помощь в связи с ожогами лица.

Лаг ба-Омер - один из главных еврейских праздников, он посвящен памяти Рабби Шимона Бар Иохая, философа II века, который считается основоположником каббалы.

Основные торжества происходят в горной деревне Мерон на севере Израиля, где находится могила Рабби Шимона.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8